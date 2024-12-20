Страхова компанія ARX відзначає 30-річчя та підтримує ЗСУ замість святкувань

Сьогодні страхова компанія ARX відзначає важливу подію – своє 30-річчя. За три десятиліття компанія стала одним із лідерів страхового ринку України, впевнено вибудовуючи довіру клієнтів та партнерів, приклад якісного сервісу, інновацій та надійність у найскладніші часи.

Цей ювілей — не просто про роки на ринку, а про роль однієї компанії у розвитку страхового сектору, економіки та становлення культури страхування серед українців.

Однак 2024 рік – це рік, коли пріоритети кожного українця незмінно визначаються головною метою: допомогою ЗСУ. У зв’язку з цим ARX прийняла рішення відсвяткувати річницю спрямувавши 10 млн грн незмінному партнеру – фонду компетентної допомоги армії «Повернись Живим»

«Для нас 30 років – це не лише про досягнення, а й про відповідальність перед країною та людьми, які довіряють нам своє сьогодення та майбутнє. У кожного топменеджера сьогодні має бути дві цифри в голові: скільки ми сплатили податків та зробили донатів. Продовжуємо працювати для клієнтів і підтримувати Україну на шляху до перемоги», – коментує голова правління, Андрій Перетяжко.

ARX та ARX life – найбільші платники податків на українському страховому ринку!

Всього з початку повномасштабного вторгнення сплачено понад 1,2 млрд грн до державного бюджету, вносячи вагомий внесок у економічний розвиток країни.

Підтримка ЗСУ є важливою частиною цінностей компанії. Від початку повномасштабної війни ARX систематично долучається до допомоги військовим, забезпечуючи фінансову підтримку, обладнання та необхідні ресурси для фронту, загальна сума допомоги вже перевищила 80 млн грн.