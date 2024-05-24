Страхова ARX підбила фінансові підсумки роботи першого кварталу

Сума валових страхової ARX, яка займається ризиковим страхування, за 3 місяці 2024 року склала понад 946 млн грн. Це на 21% більше, ніж минулого року

Виплати склали понад ­431 млн грн

ARX вже 15 років лідер ринку з автострахування КАСКО. За перший квартал 2024 року зібрано понад 462 млн грн, що на 28% більше, ніж минулого року.

У першому кварталі компанія отримала нагороду щорічного конкурсу Finawards 2024 “Найкращий продукт КАСКО». Запущено новий продукт «Є КАСКО», який вирішує основні проблеми водія (наприклад, можна застрахувати тільки ризик «Викрадення»), і має доступні та вигідні тарифи. Також компанія пропонує актуальний продукт КАСКО «Залізний купол», який захищає авто від воєнних ризиків. Покривається навіть повна загибель авто. Всього можна обирати з 5 програм КАСКО. Компанія також отримала нагороди Finawards 24 у номінаціях «Найкращий клієнтський сервіс» та «Найкраща dіgital компанія». Онлайн сервіс – завжди у фокусі компанії.

Сума премій по ОСЦПВ складає понад 65 млн грн (+23 % до минулого року). ОСЦПВ або Автоцивілка від ARX – одна з самих надійних на ринку, її легко придбати онлайн на сайті компанії. Кожний поліс має додаткову опцію «Автоконсьєрж». Усі договори, як автострахування, так і інші програми, зручно тримати у застосунку для смартфонів MyARX. Він створений для максимальної зручності користування, у ньому можна слідувати за страховою, спілкуватися з компанією, тримати договори рідних.

Премії з медичного страхування складають понад 172 млн грн ( +10% до минулого року), страхуванню майна — понад 116 млн грн (+12 % до минулого року). У першому кварталі ARX разом з іншими страховиками презентували нову послугу для бізнесу зі страхування майна різного типу від воєнних ризиків. Страховики надаватимуть покриття для майна, яке банк зможе брати у заставу при наданні кредитного фінансування. Ліміт за покриттям складає 20 млн грн.

ARX завжди працює прозоро, за перший квартал сплачено 118 млн грн податків державі, на потреби ЗСУ з початку війни спрямовано понад 60 млн грн. Компанія вже 30 років оперує на ринку України, кожного дня сплачується майже 5 млн грн страхових відшкодувань.