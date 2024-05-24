Страховая ARX подвела финансовые итоги работы первого квартала

Сумма валовых страховых ARX, которая занимается рисковым страхованием, за 3 месяца 2024 года составила более 946 млн грн. Это на 21% больше, чем в прошлом году

Выплаты составили более 431 млн грн

ARX уже 15 лет лидер рынка по автострахованию КАСКО. За первый квартал 2024 года собрано более 462 млн. грн., что на 28% больше, чем в прошлом году.

В первом квартале компания получила награду ежегодного конкурса Finawards 2024 "Лучший продукт КАСКО". Запущен новый продукт «ЕС КАСКО», который решает основные проблемы водителя (например, можно застраховать только риск «Угон»), и имеет доступные и выгодные тарифы. Также компания предлагает актуальный продукт КАСКО «Железный купол», защищающий авто от военных рисков. Покрывается даже полная смерть авто. Всего можно выбирать из 5 программ КАСКО. Компания также получила награды Finawards 24 в номинациях «Лучший клиентский сервис» и «Лучшая digital компания». Онлайн сервис – всегда в центре компании.

Сумма премий по ОСАГО составляет более 65 млн грн (+23% к прошлому году). ОСГПО или Автогражданка от ARX – одна из самых надежных на рынке, ее легко приобрести онлайн на сайте компании. Каждый полис имеет дополнительную опцию "Автоконсьерж". Все договоры, как автострахование, так и другие приложения удобно держать в приложении для смартфонов MyARX. Он создан для максимального удобства использования, в нем можно следовать за страховой, общаться с компанией, держать договоры родных.

Премии по медицинскому страхованию составляют более 172 млн грн (+10% к прошлому году), страхованию имущества— более 116 млн грн (+12% к прошлому году). В первом квартале ARX вместе с другими страховщиками представили новую услугу для бизнеса по страхованию имущества разного типа от военных рисков. Страховщики будут предоставлять покрытие для имущества, которое банк сможет брать в залог при предоставлении кредитного финансирования. Лимит по покрытию составляет 20 млн. грн.

ARX всегда работает прозрачно, за первый квартал уплачено 118 млн грн налогов государству, на нужды ВСУ с начала войны направлено более 60 млн грн. Компания уже 30 лет оперирует на рынке Украины, каждый день оплачивается почти 5 млн грн страховых возмещений.