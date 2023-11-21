Страх Італії, драма України. За непризначений на Мудрику пенальті ЗМІ Європи рознесли рефері

Скандальний епізод у вирішальному поєдинку кваліфікації в групі C трапився на третій доданій арбітром хвилині. Зубков із правого флангу прострілив у штрафний майданчик на Мудрика, а той упав після контакту з Крістанте. Повтор засвідчив – українець зіграв у м'яч, а потім опонент вдарив його в ногу.

Утім, іспанський суддя рішуче замахав руками, що пенальті в цьому епізоді не призначить. Не допомогла і система Відеоасистент рефері, яка нібито з'явилася у футболі якраз для вирішення подібних суперечок. Мансано від своїх колег за моніторами рекомендацію переглянути момент ще раз так і не отримав...

На ранок європейські медіа надали однозначний вердикт – рефері як мінімум був зобов'язаний оцінити епізод у повторах із різних ракурсів. Звісно, про упередженість до збірної України не йдеться. Радше, про банальну помилку та зайву самовпевненість у власних діях.

"Дивно, що Хіля Мансано не викликали з кімнати VAR для перегляду повтору, незважаючи на те, що було не зовсім зрозуміло, чи контакту між італійським оборонцем і українським нападником "Челсі" було достатньо для призначення пенальті", – дивується журналіст Mundo Deportivo Пепе Хіль-Верне.

"Здається, що контакт Крістанте з Мудриком очевидний на повторах, але Мансано міг його не побачити в динаміці епізоду на фоні втоми, адже темп гри був божевільним. Тому швидше запитання до VAR, який "змовчав", а іспанський арбітр просигналізував продовжувати матч", – підтверджують негативну оцінку діям рефері в L'Equipe.

"Те, що трапилося на останніх хвилинах, коли Мудрик упав у чужому штрафному після контакту з оборонцем, змусило схопитися за серця і рвати на собі волосся всю Італію. Здавалося, що Мансано призначить пенальті, але він вирішив навіть не переглядати відеповтор. Дивне рішення, що дозволило Італії видихнути та потрапити на Євро", – визнають навіть в італійській La Repubblica.

Нарешті румунська Gazeta Sporturilor пригадала чи то сказані, чи то несказані президентом УЄФА Александером Чеферіном слова щодо "катастрофи, якщо Італія не вийде чемпіонаті Європи". Оглядач Даніель Грігоре в оцінці суддівства категоричний – "Це було справжнє пограбування". Він нагадав, що ціною помилки Хіля Мансано збірна України, ймовірно, втратила пряму путівку на Євро-2024.

Отже, український футбольний фольклор збагатився новим іменем прозивним для рефері. Компанію Фредрікссону, Педерсену, Кашшаї та Матео Лаосу склав Хіль Мансано. Тим не менше, "синьо-жовті" ще не втратили шанси потрапити на чемпіонат Європи. Навесні на підопічних Сергія Реброва чекатиме плей-офф Ліги націй.