Стояли в порту Фірташа. В Україні арештували вагони Росії та Білорусі з добривами

"Іноземну продукцію виявлено у 170 вагонах, які перебували у Миколаєві на території Морського спеціалізованого порту, що входить до бізнес-структури підсанкційного олігарха Дмитра Фірташа", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, загальний об’єм вилученого майна становить 11,8 тис. тонн на майже 100 млн грн.

"Залізничні контейнери з міндобривами прибули в Україну ще до початку повномасштабного вторгнення та перебували в режимі "транзит". За оперативними даними, вантаж належав двом іноземним компаніям - "Уралкалий" та "Беларуськалий", - додали в СБУ.

Надалі, як з'ясувалося, власники товару планували переправити його до третіх країн для продажу і одержання мільйонних прибутків, частина з яким у вигляді податків пішла б на фінансування війни проти України.

Наразі у межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів), триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, в подальшому арештоване майно буде передано в управління АРМА.