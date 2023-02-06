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Стояли в порту Фірташа. В Україні арештували вагони Росії та Білорусі з добривами

Фото: в Україні заарештували вагони Росії та Білорусі з добривами (t.me/SBUkr)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні арештували 170 вагонів з мінеральними добривами виробництва Росії та Білорусі на майже 100 мільйонів гривень. Вони прибули у порт Миколаєва, що входить до бізнес-структури олігарха Дмитра Фірташа, ще до 24 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Іноземну продукцію виявлено у 170 вагонах, які перебували у Миколаєві на території Морського спеціалізованого порту, що входить до бізнес-структури підсанкційного олігарха Дмитра Фірташа", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, загальний об’єм вилученого майна становить 11,8 тис. тонн на майже 100 млн грн.

"Залізничні контейнери з міндобривами прибули в Україну ще до початку повномасштабного вторгнення та перебували в режимі "транзит". За оперативними даними, вантаж належав двом іноземним компаніям - "Уралкалий" та "Беларуськалий", - додали в СБУ.

Надалі, як з'ясувалося, власники товару планували переправити його до третіх країн для продажу і одержання мільйонних прибутків, частина з яким у вигляді податків пішла б на фінансування війни проти України.

Наразі у межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів), триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, в подальшому арештоване майно буде передано в управління АРМА.

Нагадаємо, раніше суд арештував та передав в управління АРМА корпоративні права 26 обласних та міських операторів газорозподільних систем, які також належали Фірташу.

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Дмитро ФірташСлужба безпеки України