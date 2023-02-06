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Стояли в порту Фирташа. В Украине арестовали вагоны России и Беларуси с удобрениями

Фото: в Украине арестовали вагоны России и Беларуси с удобрениями (t.me/SBUkr)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине арестовали 170 вагонов с минеральными удобрениями производства России и Беларуси почти на 100 миллионов гривен. Они прибыли в порт Николаева, входящего в бизнес-структуру олигарха Дмитрия Фирташа, еще до 24 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Иностранная продукция обнаружена в 170 вагонах, которые находились в Николаеве на территории Морского специализированного порта, входящего в бизнес-структуру подсанкционного олигарха Дмитрия Фирташа", - говорится в сообщении.

По данным следствия, общий объем изъятого имущества составляет 11,8 тыс. тонн почти на 100 млн грн.

"Железнодорожные контейнеры с минудобрениями прибыли в Украину еще до начала полномасштабного вторжения и находились в режиме "транзит". По оперативным данным, груз принадлежал двум иностранным компаниям -"Уралкалий" и "Беларуськалый", - добавили в СБУ.

В дальнейшем, как выяснилось, владельцы товара планировали переправить его в третьи страны для продажи и получения миллионных доходов, часть из которых в виде налогов пошла бы на финансирование войны против Украины.

В настоящее время в рамках уголовного производства, начатого по ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов) продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, в дальнейшем арестованное имущество будет передано в управление АРМА.

Как сообщалось, ранее суд арестовал и передал в управление АРМА корпоративные права 26 областных и городских операторов газораспределительных систем, также принадлежавших Фирташу.

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Дмитрий ФирташСлужба безопасности Украины