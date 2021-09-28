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Кто бы ни стоял во главе правительства Германии, коалиция будет благоприятной для Украины, - Кулеба

Автор: Анна Полисученко

Кто бы ни стоял во главе правительства Германии, коалиция будет благоприятной для Украины. Это заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ток-шоу "Свобода слова" на ICTV.

"Вчера я получил СМС из Германии от одного очень знающего человека, друга Украины, который написал мне, что худший сценарий для Украины сведен практически к нулю", - заявил министр иностранных дел.

Министр считает, что кто бы ни стоял во главе правительства Германии - коалиция будет сбалансированной и благоприятной для Украины.

"Но еще раз подчеркиваю, кто бы ни был канцлером Германии, он прежде всего будет канцлером Германии. Об этом нужно помнить", - добавил Дмитрий Кулеба.

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Германия