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Хто б не стояв на чолі уряду Німеччини, коаліція буде сприятливою для України, - Кулеба

Автор: Анна Полисученко

Хто б не стояв на чолі уряду Німеччини, коаліція буде сприятливою для України. Це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ток-шоу "Свобода слова" на ICTV.

"Вчора я отримав СМС з Німеччини від однієї дуже обізнаної людини, друга України, яка написала мені, що найгірший сценарій для України зведений практично до нуля", - заявив міністр закордонних справ.

Міністр вважає, що хто б не стояв на чолі уряду Німеччини - коаліція буде збалансованою та сприятливою для України.

"Але ще раз наголошую, хто б не був канцлером Німеччини, він насамперед буде канцлером Німеччини. Про це потрібно пам'ятати", - додав Дмитро Кулеба.

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