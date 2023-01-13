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Стовп вогню сягає 50 метрів. У Литві вибухнув газопровід

Фото: У Литві вибухнув газопровід (facebook.com/gintautas.geguzinskas.5)
Автор: Валерія Поліщук

У п'ятницю, 13 січня, у Литві стався вибух на газопроводі високого тиску. Інцидент трапився у Пасвальському районі країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Пасвальського району Литви Гінтаутаса Гегузінскаса у Facebook.

"У Пасвальському районі під Валакеляєм вибухнув газопровід високого тиску. Це поряд із дорогою Пасваліс - Шяуляй. Працює спецназ", - написав він.

За даними видання 15min, внаслідок вибуху спалахнула величезна пожежа. Стовп вогню сягає 50 метрів. Вибух струсив і стурбував сотні людей на околицях: гуркіт струсонув удома, а спалах полум'я висвітлив околиці.

Для ліквідації наслідків інциденту було спрямовано величезні сили дорожніх фахівців.

Повідомляється, що мешканців села Валакеляй евакуйовано.

Зі свого боку, компанія Amber Grid, яка обслуговує газопровід, терміново проінформувала уряд про ситуацію, що склалася. Газопровід використовується для подачі газу до північної частини Литви та для транспортування газу до Латвії.

Фото: У Литві вибухнув газопровід (facebook.com/gintautas.geguzinskas.5)

Нагадаємо, у жовтні Британія посилила безпеку трубопроводу в Атлантичному океані через загрозу диверсії з боку Росії.

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