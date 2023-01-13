RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Столб огня достигает 50 метров. В Литве взорвался газопровод

Фото: В Литве взорвался газопровод (facebook.com/gintautas.geguzinskas.5)
Автор: Валерия Полищук

В пятницу, 13 января, в Литве произошел взрыв на газопроводе высокого давления. Инцидент случился в Пасвальском районе страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Пасвальского района Литвы Гинтаутаса Гегузинскаса в Facebook.

"В Пасвальском районе под Валакеляем взорвался газопровод высокого давления. Это рядом с дорогой Пасвалис - Шяуляй. Работает спецназ", - написал он.

По данным издания 15min, в результате взрыва вспыхнул огромный пожар. Столб огня достигает 50 метров. Взрыв потряс и обеспокоил сотни людей в окрестностях: грохот сотряс дома, а вспышка пламени осветила окрестности.

Для ликвидации последствий инцидента были направлены огромные силы дорожных специалистов.

Сообщается, что жители деревни Валакеляй эвакуированы.

Со своей стороны, компания Amber Grid, которая обслуживает газопровод, в срочном порядке проинформировала правительство о сложившейся ситуации. Газопровод используется для подачи газа в северную часть Литвы и для транспортировки газа в Латвию.

Фото: В Литве взорвался газопровод (facebook.com/gintautas.geguzinskas.5)

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛитваГаз