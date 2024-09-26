Стосуються віртуальної валюти. США запровадили нові санкції проти Росії

Санкції США стосуються російських віртуальних фінансових платформ PM2BTC, Cryptex та окремих громадян РФ через кіберзлочинні дії та відмивання грошей.

"Міністерство фінансів США вживає заходів у рамках скоординованих міжнародних зусиль для припинення роботи російських кіберзлочинних сервісів", - сказано в повідомленні.

Зокрема, Мережа боротьби з фінансовими злочинами запровадила обмеження щодо російського обмінника віртуальної валюти PM2BTC, який залучений до відмивання грошей в Росії.

А ось Офіс контролю за іноземними активами ввів санкції проти громадянина РФ Сергія Іванова. За їх даними, він відіграє значну роль у процесах відмивання грошей, а також проти біржі віртуальної валюти Cryptex. Вона зареєстрована в Сент-Вінсенті та Гренадинах.

Також Держдеп США запропонував винагороду до 10 мільйонів доларів за інформацію, яка приведе до арешту та/або засудження Іванова.