Стосунки між державою і церквою радикально змінилися під час ковіду, - глава УГКЦ

За його словами, стосунки між державою та церквою у цей період значно покращилися.

Він додав, що церква та держава працювали у партнерстві заради того, щоб покращити розуміння людей важливості правил карантину, щоб запобігти поширенню інфекції.

"Я пригадую тоді дуже плідні зустрічі із прем'єром і міністром охорони здоров'я. Мені було подвійно приємно, бо я за своєю світською освітою медик. І ми тоді з боку релігійного середовища теж могли консолідувати нашу спільну позицію. І те партнерство, я б сказав, дуже допомогло знайти певний компромісний варіант для того, щоб рятувати життя наших людей", - розповів глава УГКЦ.

Вплив від цього плідного партнерства, за його словами, відчувається і тепер, під час повномасштабного вторгнення, коли роль церкви у суспільстві почали більше цінувати.

Глава УГКЦ також додав, що українська влада почала тверезіше оцінювати перспективи розвитку країни, зокрема роль релігії у збереженні соціальної єдності навіть після завершення війни.

"Я так відчуваю, що наша влада починає справді дуже тверезо дивитися вперед і дивитися на те, як нам зберегти Україну в найближчій перспективі, навіть коли, дай Бог, завершиться ця війна, не знаємо ще як. Держава бачить, що саме релігійне середовище забезпечує такий острів стабільності в суспільстві", - пояснив він.

Також глава УГКЦ розповів в інтерв'ю РБК-Україна про те, як проросійські олігархи, що втекли з України за кордон, намагаються "заманювати" українських емігрантів шляхом їх залучення до псевдорелігійних осередків.