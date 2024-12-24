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Отношения между государством и церковью радикально изменились во время ковида, - глава УГКЦ

Фото: Блаженнейший Святослав, глава Украинской греко-католической церкви, Верховный архиепископ Киево-Галицкий (РБК-Украина)
Автор: Нина Еланская, Милан Лелич, Роман Кот

Пандемия COVID-19 заставила Украину пересмотреть роль Греко-католической церкви в обществе.

Об этом рассказал глава Украинской греко-католической церкви (УГКЦ), Верховный архиепископ Киево-Галицкий, Блаженнейший Святослав в интервью РБК-Украина.

По его словам, отношения между государством и церковью в этот период значительно улучшились.

Он добавил, что церковь и государство работали в партнерстве ради того, чтобы улучшить понимание людей важности правил карантина, чтобы предотвратить распространение инфекции.

"Я вспоминаю тогда очень плодотворные встречи с премьером и министром здравоохранения. Мне было вдвойне приятно, потому что я по своему светскому образованию медик. И мы тогда со стороны религиозной среды тоже могли консолидировать нашу общую позицию. И то партнерство, я бы сказал, очень помогло найти определенный компромиссный вариант для того, чтобы спасать жизни наших людей", - рассказал глава УГКЦ.

Влияние от этого плодотворного партнерства, по его словам, ощущается и теперь, во время полномасштабного вторжения, когда роль церкви в обществе стали больше ценить.

Глава УГКЦ также добавил, что украинская власть начала трезво оценивать перспективы развития страны, в частности роль религии в сохранении социального единства даже после завершения войны.

"Я так чувствую, что наша власть начинает действительно очень трезво смотреть вперед и смотреть на то, как нам сохранить Украину в ближайшей перспективе, даже когда, дай Бог, завершится эта война, не знаем еще как. Государство видит, что именно религиозная среда обеспечивает такой остров стабильности в обществе", - пояснил он.

Также глава УГКЦ рассказал в интервью РБК-Украина о том, как бежавшие из Украины за границу пророссийские олигархи пытаются "заманивать" украинских эмигрантов путем их привлечения в псевдорелигиозные ячейки.

Также он отметил, что количество верующих Греко-католической церкви в Украине за время полномасштабной войны увеличилось.

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