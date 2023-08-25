Стосується TikTok, Instagram та Google. В ЄС почав діяти новий закон про дезінформацію

Єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон зазначив, що великі онлайн-платформи і пошукові системи мали достатньо часу, щоб адаптуватися до вимог.

Згідно з законом, соціальні мережі та інші великі платформи з аудиторією понад 45 млн користувачів повинні стежити за контентом. Крім того, компанії повинні платити збори наглядовим органам.

У разі порушення їм загрожує великий штраф. Його розмір становить до 6% від щорічного світового обороту. У разі повторного порушення ЄС може заборонити діяльність компаній на території країн-членів.

Зараз дія закону поширюється на 19 платформ, серед них AliExpress, Amazon Store, AppStore, Bing, Booking, Facebook (належить корпорації Meta), Instagram, Google Maps, Google Play, Google Search, Google Shopping, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, X (раніше Twitter), Wikipedia, YouTube та Zalando. Цей список може збільшитися.

Бан для TikTok

Цього року багато країн заговорили про заборону TikTok. Обмежити використання соцмережі планують у Британії, США, Австралії, Ірландії, Нідерландах та інших країнах.

Крім того, у деяких західних країнах хочуть ввести заборону на використання TikTok державними службовцями.

Чому соцмережі загрожує блокування та чи торкнеться це України - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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