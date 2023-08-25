Касается TikTok, Instagram и Google. В ЕС начал действовать новый закон о дезинформации

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон отметил, что большие онлайн-платформы и поисковики имели достаточно времени, чтобы адаптироваться к требованиям.

Согласно закону, социальные сети и другие крупные платформы с аудиторией более 45 млн пользователей должны следить за контентом. Кроме того, компании должны платить сборы наблюдательным органам.

В случае нарушения им грозит крупный штраф. Его размер составляет до 6% от ежегодного мирового оборота. При повторном нарушении ЕС может запретить деятельность компаний на территории стран-членов.

Сейчас действие закона распространяется на 19 платформ, среди них AliExpress, Amazon Store, AppStore, Bing, Booking, Facebook (принадлежит корпорации Meta), Instagram, Google Maps, Google Play, Google Search, Google Shopping, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, X (ранее Twitter), Wikipedia, YouTube и Zalando. Этот список может увеличиться.

Бан для TikTok

В этом году многие страны заговорили о запрете TikTok. Ограничить использование соцсети планируется в Британии, США, Австралии, Ирландии, Нидерландах и других странах.

Кроме того, в некоторых западных странах хотят ввести запрет на использование TikTok государственными служащими.

Почему соцсети грозит блокировка и коснется ли это Украины - читайте в материале РБК-Украина.

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