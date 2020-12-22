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Сторонники Трампа проведут его виртуальную "инаугурацию"

Вашингтон, Вторник 22 декабря 2020 03:40
Сторонники Трампа проведут его виртуальную "инаугурацию"
Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)
Автор: Артур Родивилов

Сторонники действующего президента США республиканца Дональда Трампа, несогласные с результатами выборов, организуют его виртуальную "инаугурацию". Она пройдет 20 января 2021 года.

Страница с названием "Вторая церемония инаугурации президента Дональда Трампа" создана в Facebook.

Отмечается, что мероприятие запланировано на полдень 20 января. В это же время должен быть приведен к присяге избранный президент США Джо Байден.

"Мы группа частных лиц численностью 325 тыс., демонстрирующих нашу поддержку президенту Дональду Трампу. Мы не имеем никакого отношения к какой-либо официальной организации", - говорится в описании страницы.

В свою очередь, соцсеть Facebook добавила напоминание: "Джо Байден - избранный президент. Его инаугурация в качестве 46-го президента США состоится 20 января 2021 года".

14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования на выборах президента США, в соответствии с которыми Джо Байден станет новым президентом США.

РБК-Украина писало, что Трамп не планирует публично признавать поражение на выборах.

Также сообщалось, что советник действующего президента Дональда Трампа Стивен Миллер заявил, что в спорных штатах проводится альтернативное голосование выборщиков, результаты которого направят в Конгресс.

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