Сторонники Пашиняна предложили выступить против миротворцев РФ в Карабахе

Фото: ситуация в Карабахе (twitter.com)

Правящая парламентская фракция "Мой шаг" предлагает оппозиции выступить против присутствия российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Оппозиция требует отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Об этом сообщает Аrmenpress.

Оппозиционные силы, считают во фракции, обязаны также представить "дорожную карту достижения победы в возобновляемой войне".

"До обсуждения правомерности соглашения о прекращении карабахской войны предлагаем оппозиции заявить, что они выступают против российского посредничества, выступают за вывод российских миротворцев из зоны конфликта, и согласны продолжить войну", - говорится в заявлении.

Во фракции считают подписанное Пашиняном трехстороннее соглашение возможностью избежать полной потери Карабаха и тысяч человеческих жертв.

Напомним, оппозиция выступила с требованием импичмента Пашиняна, а также дала ему время до полуночи, чтобы он ушел в отставку добровольно.

В Армении продолжаются акции протеста против капитуляции в Нагорном Карабахе. Акции и столкновения начались после того, как Пашинян подписал соглашение о перемирии в регионе, согласно которому почти все территории постепенно передадут Азербайджану, а перемирие будут контролировать российские миротворцы.