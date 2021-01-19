Сторонникам Навального не разрешат устроить протесты в Москве

Фото: Алексей Навальный (instagram com yulia_navalnaya)

После ареста российского оппозиционера Алексея Навального его сторонники не смогут устроить протесты в Москве. Городские власти намерены отклонять все заявки на проведение массовых акций.

Об этом пишет российский "Интерфакс" со ссылкой на источник в администрации Москвы.

Сообщается, что местная власть намерена отклонять заявки сторонников Навального в связи с запретом на публичные мероприятия из-за пандемии.

"В Москве в соответствии с указом мэра от 10 ноября 2020 года действует ограничение на проведение публичных мероприятий до окончания пандемии. Для отмены запрета необходим отдельный распорядительный документ", - отметил собеседник.

Также сообщается, что Либертарианская партия России уже подала в мэрию Москвы заявку на проведение 31 января акции в поддержку Навального.

Напомним, после своего ареста Навальный призвал сторонников выходить на протесты. В его окружении уже заявили о подготовке массовых акций по всей России 23 января.

Вчера на протестах в поддержку Навального задержали более 70 человек. Большинство было задержано в Санкт-Петербурге.