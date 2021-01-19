Прихильникам Навального не дозволять влаштувати протести в Москві

Фото: Олексій Навальний (instagram com yulia_navalnaya)

Після арешту російського опозиціонера Олексія Навального його прихильники не зможуть влаштувати протести в Москві. Міська влада має намір відхиляти всі заявки на проведення масових акцій.

Про це пише російський "Інтерфакс" з посиланням на джерело в адміністрації Москви.

Повідомляється, що місцева влада має намір відхиляти заявки прихильників Навального у зв'язку із забороною на публічні заходи через пандемію.

"В Москві у відповідності з указом мера від 10 листопада 2020 року діє обмеження на проведення публічних заходів до закінчення пандемії. Для скасування заборони необхідний окремий розпорядчий документ", - зазначив співрозмовник.

Також повідомляється, що Лібертаріанська партія Росії вже подала до мерії Москви заявку на проведення 31 січня акції на підтримку Навального.

Нагадаємо, після свого арешту Навальний закликав прихильників виходити на протести. В його оточенні вже заявили про підготовку масових акцій по всій Росії 23 січня.

Учора на протестах на підтримку Навального затримали понад 70 осіб. Більшість було затримано в Санкт-Петербурзі.