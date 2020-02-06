Сторона защиты в деле "Роттердам+" предоставила ходатайство о его закрытии в связи с полученными выводами экспертов, подтверждающими законность формулы и отсутствие экономических убытков. Об этом сообщил адвокат Артем Трекке, передает "Интерфакс-Украина".

"Согласно результатам экспертизы, учет показателей расходов на фрахт и доставку на весь объем угля (как газовой, так и антрацитовой группы) является экономически обоснованным", - заявил адвокат Артем Трекке.

По его словам, включение стоимости фрахта из портов АРА в порт Южный и перевалки не привело к необоснованному росту цен на уголь и, как следствие, увеличению прибыльности поставщиков угля в Украине в 2016-2019 годах.

"Таким образом, принятие НКРЭКУ постановления №289 от 3 марта 2016 года (определившего порядок формирования прогнозной оптовой рыночной цены на электроэнергию), не нанесло никаких убытков ни государству, ни потребителям, ни каким-либо другим субъектам хозяйствования", - отметил адвокат.

По словам стороны защиты, получены также выводы специалистов в отрасли уголовного права, которые подтвердили отсутствие нарушений непосредственно при принятии постановления, а также вывод эксперта, который отбрасывает связь между принятием формулы и ростом цены еврооблигаций ДТЭК.

Полученные выводы, по мнению юриста, являются исчерпывающим основанием для закрытия уголовного производства.

Как сообщалось, в конце апреля 2016 года НКРЭКУ начала применение нового порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены на электроэнергию, которая влияет на установление тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей. Порядок, в частности, определяет цену угля по формуле "стоимость в порту Роттердам (API2) плюс стоимость доставки в Украину" ("Роттердам+").

Предложенный НКРЭКУ подход к определению индикативной (предельной) цены угля по импортному паритету было поддержано без замечаний Минэнерго, АМКУ и Государственной регуляторной службой Украины. В частности, АМКУ признал прогрессивным привязку порядок расчета предельной цены общепризнанным ценовых показателей. Согласно результатам экспертизы Института государства и права им. Корецкого, должностные лица НКРЭКУ , принимая Постановление №289, действовали в пределах своей компетенции.

Генеральный секретарь Европейской ассоциации угля (EURACOAL) Брайан Риккетс утверждал, что введение импортного паритета при ценообразовании на уголь было единственно верным решение для Украины, а привязка к индексу АРЕ - абсолютно корректной.

Как сообщалось, 24 марта 2017 НАБУ открыло уголовное производство, в рамках которого расследует действия членов НКРЭКУ , что приняли угольную формулу "Роттердам+".

С 1 июля 2019 вступил в силу новый рынок электроэнергии, в связи с чем прежние принципы формирования цен отменены, и формула "Роттердам+" прекратила действие.

В январе 2020 Кабинет Министров пересмотрел формулу расчета цены газа, обязав НАК "Нафтогаз" формировать стоимость газа исходя из котировок на нидерландском хабе TFF - на одном из самых ликвидных торговых площадок Европы. Эксперты утверждают, что новая газовая формула аналогична формуле "Роттердам+".