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Сторч не считает себя кандидатом на пост аудитора НАБУ

НовостиПолитика    11.06.2018 - 18:42
Фото: (twitter.com_nsagov)
Фото: (twitter.com_nsagov)

Он также отметил, что давать оценку закона об антикоррупционном суде еще рано

Роберт Сторч заявил, что не считает себя кандидатом на пост аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом на пресс-брифинге сообщил генеральный инспектор Агентства национальной безопасности (АНБ) США Роберт Сторч, передает корреспондент РБК-Украина.

"Меня нет в перечне потенциальных аудиторов. Для меня большая честь, что меня рассматривали на позицию аудитора. Я не считаю себя кандидатом на пост аудитора, но считаю важным конкурс на эту должность", - сказал он.

Сторч также отметил, что давать оценку закону об антикоррупционном суде еще рано.

"Окончательную оценку можно дать после создания института. Хоть и возникают разные вопросы. К закону вернемся, когда будет известно конечную редакцию этого закона", - добавил он.

Напомним, 7 июня Верховная рада Украины избрала украинского правоведа-международника Владимира Василенко аудитором НАБУ от парламента.

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Теги публикации: НАБУ, аудит  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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