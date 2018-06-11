Сторч не вважає себе кандидатом на пост аудитора НАБУ

Він також зазначив, що надавати оцінку закону про антикорупційний суд ще рано

Роберт Сторч заявив, що не вважає себе кандидатом на пост аудитора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Про це на прес-брифінгу повідомив генеральний інспектор Агентства національної безпеки (АНБ) США Роберт Сторч, передає кореспондент РБК-Україна.



"Я не є в переліку потенційних аудиторів. Для мене велика честь, що мене розглядали на позицію аудитора. Я не вважаю себе кандидатом на пост аудитора, але вважаю важливим конкурс на цю посаду", - сказав він.



Сторч також зазначив, що надавати оцінку закону про антикорупційний суд ще рано.

"Остаточну оцінку можна надати після створення інституції. Хоч і виникають різні питання. До закону повернемся, коли буде відомо кінцеву редакцію цього закону", - додав він.

Нагадаємо, 7 червня Верховна рада України обрала українського правознавця-міжнародника Володимира Василенка аудитором НАБУ від парламенту.