Парламент избрал Василенко аудитором НАБУ от Рады

За решение проголосовали 289 нардепов

Верховная рада Украины избрала украинского правоведа-международника Владимира Василенко аудитором Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) от парламента, передает корреспондент РБК-Украина.

Такое решение поддержали 289 нардепов.

Отметим, что комитет парламента по вопросам предотвращения коррупции рекомендовал двух кандидатов на должность аудитора НАБУ от ВР. Так, были рекомендованы на должность аудитора кандидатуры правозащитника, партнера компании Baker&McKenzie Томаса Файерстоуна и украинского правоведа-международника Владимира Василенко.

"Сейчас путем рейтингового голосования проголосуем по каждому кандидату отдельно. Кандидатура, которая наберет больше всего голосов, будет ставиться на подтверждение Верховной рады Украины", - пояснил глава парламента Андрей Парубий и провел рейтинговое голосование.

В ходе голосования кандидатуру Василенко поддержали 276 нардепов, а Файерстоуна - 208. После этого Парубий поставил кандидатуру Василенко на подтверждение, за его назначение проголосовали 289 парламентариев.

Напомним, ранее Верховная рада Украины поддержала создание Высшего антикоррупционного суда.