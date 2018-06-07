Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.19
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.19
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2616.24
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.38
Курс евро
Покупка 30.13
Продажа 30.38
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3078
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.29
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.19
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.19
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2616.24
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.38
Курс евро
Покупка 30.13
Продажа 30.38
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3078
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.29
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Парламент избрал Василенко аудитором НАБУ от Рады

НовостиПолитика    07.06.2018 - 13:51
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

За решение проголосовали 289 нардепов

Верховная рада Украины избрала украинского правоведа-международника Владимира Василенко аудитором Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) от парламента, передает корреспондент РБК-Украина.

Такое решение поддержали 289 нардепов.

Отметим, что комитет парламента по вопросам предотвращения коррупции рекомендовал двух кандидатов на должность аудитора НАБУ от ВР. Так, были рекомендованы на должность аудитора кандидатуры правозащитника, партнера компании Baker&McKenzie Томаса Файерстоуна и украинского правоведа-международника Владимира Василенко.

"Сейчас путем рейтингового голосования проголосуем по каждому кандидату отдельно. Кандидатура, которая наберет больше всего голосов, будет ставиться на подтверждение Верховной рады Украины", - пояснил глава парламента Андрей Парубий и провел рейтинговое голосование.

В ходе голосования кандидатуру Василенко поддержали 276 нардепов, а Файерстоуна - 208. После этого Парубий поставил кандидатуру Василенко на подтверждение, за его назначение проголосовали 289 парламентариев.

Напомним, ранее Верховная рада Украины поддержала создание Высшего антикоррупционного суда.

Верховная рада Украины поддержала создание Высшего антикоррупционного суда
Полный текст читайте здесь: https://www.rbc.ua/rus/news/rada-podderzhala-sozdanie-vysshego-antikorruptsionnogo-1528356760.htm
Принятие закона об антикоррупционном суде повысит кредитный рейтинг страны, - Порошенко Порошенко: Рада должна принять законопроект об антикоррупционном суде не для МВФ, а для Украины
Темы: Заседание Рады    Теги публикации: НАБУ, аудит, Верховная Рада  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Смерть Леонида Кантера: режиссер записал самоубийство на видео
"ФСБ читает переписки в Facebook": Бабченко сделал громкое заявление
"Устраивать травлю": Снежана Егорова расценивает скандальный опрос, как призыв к ее убийству
"Готов к смерти": Сенцов хочет отказаться от принудительного кормления
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Соглашаюсь