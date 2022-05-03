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Stop Bloody Energy увеличил перечень компаний, которые все еще работают с Россией

Новина українською →
Вторник 03 мая 2022 18:48
Stop Bloody Energy увеличил перечень компаний, которые все еще работают с Россией Фото: Stop Bloody Energy увеличил перечень компаний, которые все еще работают с Россией (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Проект Stop Bloody Energy расширил перечень иностранных компаний, которые несмотря на нападение России на Украину продолжают работать с российским энергетическим сектором.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт проекта.

Расширен перечень производителей энергетического оборудования и нефтесервисных компаний, которые все еще продолжают работать с Россией.

В частности, в перечень попали нефтесервисные компании из Норвегии, Франции, Италии, Дании и других западных стран, а именно Resman, Beicip-Franlab, Drillmec, Welltec, Trican Well Services, Sulzer, KSB и Axens.

В свою очередь в перечень компаний, которые производят оборудование для энергетической промышленности, вошли немецкие Tiefenbach Control Systems, Kamat, Hauhinco Maschinenfabrik, Wolfgang Preinfalk, Breuer-Motoren, JDT, Thiele, Krummenauer, Betek, а также чешская Řetězárna.

Напомним, что в марте группа ДТЭК, НАК "Нафтогаз Украины" и НЭК "Укрэнерго" запустили проект Stop Bloody Energy, в рамках которого они призывают западные компании прекратить сотрудничество с россией в топливно-энергетической сфере.

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