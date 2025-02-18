Стоматологія у Польщі: які ціни на послуги і коли українці можуть безплатно лікувати зуби

Стоматологічні послуги у Польщі врази дорожчі, ніж в Україні, тому біженці нерідко повертаються додому спеціально для того, щоб полікувати зуби. Втім, українці, які отримали статус тимчасового захисту у Польщі, можуть деякі процедури стоматологічні пройти безплатно.
РБК-Україна розповідає, які ціни на стоматологічні послуги в Польщі та за яких умов українці там можуть пройти безкоштовне лікування.
Ціни на деякі стоматологічні послуги вдвічі-втричі вищі, ніж в Україні. Наприклад, лікування кореневих каналів у нас коштує в середньому від 24 доларів, а у Польщі - від 126 доларів.
Вартість стоматологічних послуг:
Середні ціни на стоматологічні послуги у Польщі (скриншот)
Українці, які отримали статус UKR, або сплачують страховку Національного фонду здоров'я (NFZ), мають право на безкоштовні стоматологічні послуги у державних клініках, а також у приватних, якщо ті є партнерами NFZ. З 1 січня 2025 року програма передбачає надання послуг на суму 600 злотих на рік.
Варто зазначити, що переважно безкоштовне лікування стосується базових послуг: видалення карієсу, гігієнічне чищення раз на рік, видалення зубів тощо. З повним переліком безплатних послуг можна ознайомитись за посиланням. А от вже лікування кореневих каналів, встановлення імплантів чи коронок є платним.
Послуги від NFZ:
Для отримання безкоштовних послуг слід записатись на прийом (у деяких випадках може знадобитись скерування від стоматолога на конкретну процедуру). Часто у черзі доводиться очікувати по кілька місяців, а іноді й пів року. До ортодонтів - ще довше.
У разі гострого зубного болю можна звернутися до пунктів екстреної стоматологічної допомоги, які працюють навіть вночі і у святкові дні. Інформацію про ці заклади можна знайти на сайті Національного фонду здоров'я (NFZ) у розділі невідкладна допомога - стоматологічне лікування.
Також з мінімальною оплатою у розмірі 30-50% від ринкової вартості стоматологічних послуг українці можуть отримати лікування при медичних університетах. Там процедури проводять випускники, але під наглядом профільних лікарів.
Читайте також про те, що протягом грудня у Європі кількість українських біженців зросла на 25 тисяч осіб і зараз сягає майже 4,3 мільйона. Разом із тим наші громадяни, які перебували під тимчасовим захистом, почали виїжджати з Данії, Італії та Франції.
Раніше ми писали про те, за які порушення можуть депортувати з Польщі та як оскаржити це рішення.
Під час підготовки матеріалу використали: nfz.gov.pl, bookimed.com, sestry.eu, inPoland.
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