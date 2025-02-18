Стоматологія у Польщі: які ціни на послуги і коли українці можуть безплатно лікувати зуби

Скільки коштують стоматологічні послуги у Польщі

Ціни на деякі стоматологічні послуги вдвічі-втричі вищі, ніж в Україні. Наприклад, лікування кореневих каналів у нас коштує в середньому від 24 доларів, а у Польщі - від 126 доларів.

Вартість стоматологічних послуг:

реставрація зуба - від 25 доларів;

лікування карієсу - від 136 доларів;

лікування кореневих каналів - від 126 доларів;

відбілювання зубів - від 198 доларів;

встановлення вінірів - від 122 доларів;

встановлення брекет-системи - від 380 доларів;

установка металокерамічної коронки - від 304 доларів;

установка люмініру - від 300 доларів;

установка композитного (прямого) вініру - від 122 доларів;

установка керамічної коронки - від 970 доларів;

видалення зуба - від 52 доларів;

установка зубних міні-імплантів - від 126 доларів.

Середні ціни на стоматологічні послуги у Польщі (скриншот)

Коли українці можуть безплатно лікувати зуби

Українці, які отримали статус UKR, або сплачують страховку Національного фонду здоров'я (NFZ), мають право на безкоштовні стоматологічні послуги у державних клініках, а також у приватних, якщо ті є партнерами NFZ. З 1 січня 2025 року програма передбачає надання послуг на суму 600 злотих на рік.

Варто зазначити, що переважно безкоштовне лікування стосується базових послуг: видалення карієсу, гігієнічне чищення раз на рік, видалення зубів тощо. З повним переліком безплатних послуг можна ознайомитись за посиланням. А от вже лікування кореневих каналів, встановлення імплантів чи коронок є платним.

Послуги від NFZ:

безкоштовна панорамна рентгенографія з описом результатів для пацієнтів, які проходять ендодонтичне або протезне лікування - 1 раз на 3 роки для дітей до 18 років та раз на 5 років для старших (стоматолог має видати скерування з обґрунтуванням необхідності цієї процедури);

раз на рік стоматологічний огляд з інструктажем щодо гігієни рота;

тричі на рік контрольний огляд;

видалення зубного каменю раз на рік;

анестезії у стоматолога, який співпрацює з NFZ.

Для отримання безкоштовних послуг слід записатись на прийом (у деяких випадках може знадобитись скерування від стоматолога на конкретну процедуру). Часто у черзі доводиться очікувати по кілька місяців, а іноді й пів року. До ортодонтів - ще довше.

У разі гострого зубного болю можна звернутися до пунктів екстреної стоматологічної допомоги, які працюють навіть вночі і у святкові дні. Інформацію про ці заклади можна знайти на сайті Національного фонду здоров'я (NFZ) у розділі невідкладна допомога - стоматологічне лікування.

Також з мінімальною оплатою у розмірі 30-50% від ринкової вартості стоматологічних послуг українці можуть отримати лікування при медичних університетах. Там процедури проводять випускники, але під наглядом профільних лікарів.

Низку стоматологічних послуг біженці можуть отримати у Польщі безплатно (фото ілюстративне: Freepik)