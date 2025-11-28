Стоматологічна допомога для ветеранів: чому її пропонують включити в держпрограму

Вона підкреслила необхідність включення стоматологічної реабілітації ветеранів до державних програм підтримки. За її словами, саме здоров’я ротової порожнини часто визначає успішність лікування після поранень та повернення до повсякденного життя.

У своєму блозі Олена Полікарчик нагадала про ухвалену Всесвітньою організацією охорони здоров'я Bangkok Declaration, яка наголошує, що оральне здоров'я є невід'ємною частиною загального.

"Оральне здоров’я не можна відокремити від здоров’я всього тіла. Воно є його фундаментом", - цитує вона документ і підкреслює, що стоматологічні захворювання мають системний вплив на серцево-судинні, метаболічні та інші хвороби.

На переконання засновниці фонду, проблема для України характерна і масштабна, адже значна частина захисників повертається з фронту з ускладненнями, що роками ігнорувалися через бойові дії.

"Наші ветерани нерідко мають комплексні стоматологічні проблеми - від інфекцій до втрати зубів. До цього додаються поранення, у тому числі щелепно-лицьові, або наслідки перебування в полоні", - зазначає вона.

Полікарчик наголошує, що інфекції у ротовій порожнині можуть посилювати перебіг інших захворювань. Хронічні проблеми з яснами чи зубами ускладнюють лікування, підвищують ризики післяопераційних ускладнень і навіть можуть впливати на серце, суглоби чи травну систему, пояснює вона. Наприклад, хронічний пародонтит підвищує ризик інфаркту та інсульту, інфекція в ротовій порожнині може провокувати артрити, викликати біль у суглобах.

Зазначається, що благодійний фонд Dental Help UA, заснований у травні 2022 року, співпрацює зі стоматологами з усієї країни. За цей час клініки-партнери відновили усмішки більш ніж 2200 ветеранам. За словами Полікарчик, результати відновлення виходять далеко за межі естетики.

Після лікування ветерани відчувають полегшення фізичного стану, а за ним - покращення емоційного. Підвищується самооцінка, якість спілкування, життєвий тонус, розповідає вона.

Водночас експертка звертає увагу, що стоматологічна реабілітація залишається поза державними програмами підтримки ветеранів, хоча в країнах із розвиненою системою реінтеграції, до прикладу, у США, Канаді чи Швейцарії, вона є обов’язковою.

"Звісно, передусім стоматологічне відновлення ветерана - це дорого. У середньому на лікування одного пацієнта Dental Help UA з повною адентією йде від 200 тис. грн. Отже, держава має компенсувати лікування стоматологічній клініці, або знайти інші механізми", - вважає вона.

Як варіант рішення Полікарчик називає модель, яку застосовує Dental Help UA.

Фонд працює як платформа: стоматологи-волонтери надають свої години та експертизу, а партнери забезпечують матеріали, зокрема імплантати. Однак за її словами, важливим елементом є відбір пацієнтів - з мотивацією, дисципліною та готовністю пройти повний курс лікування.

Олена Полікарчик підкреслює, що стоматологічне відновлення варто розглядати не як окрему послугу, а як частину повернення ветерана до суспільного життя.

"Ми маємо розглядати ветерана як члена суспільства, який може брати активну участь у побудові добробуту країни. З цього, я думаю, варто починати", - резюмує вона.