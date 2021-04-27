Стоматологическая клиника №1 в Ирпене по мнению местных жителей
В стоматологии всегда на первом месте стоит результат лечения, но согласитесь, хороший сервис тоже играет немаловажную роль. Можно ли объединить оба показателя воедино? Да, в Ирпене такую клинику может посетить каждый желающий. Речь конечно же о стоматологической клинике «My Smile», которая является лучшей в городе согласно опросам местных жителей. Вам нужна помощь стоматолога в Ирпене? Запишитесь на бесплатную консультацию к специалистам «My Smile» и забудьте о проблемах с зубами раз и навсегда.
Стоматологическая клиника «My Smile»
«My Smile» - современная и очень прогрессивная стоматологическая клиника, здесь работают специалисты всех направлений стоматологии, которые непрерывно развивают свои профессиональные навыки, поэтому обращаясь сюда, Вы можете пройти комплексное обследование и лечение даже в самых сложных случаях. «My Smile» оснащена оборудованием последнего поколения для лечения кариеса, восстановления утраченных зубов, коррекции зубочелюстных аномалий и различных хирургических вмешательств.
Стоматологическая клиника «My Smile» предлагает широкий спектр услуг для взрослых и детей.
Услуги в «My Smile»:
- Экстренная помощь: удаление зуба, лечение корневых каналов, лечение флюса, пломбирование;
- Ортопедия: установка коронок, виниров, имплантов (+синус-лифтинг), изготовление съемных протезов;
- Реконструкция зубов: фотополимерная и эстетическая реставрация;
- Ортодонтия: изготовление и установка брекет-систем, пластин, кап;
- Профессиональная гигиена: ультразвуковая чистка, Air Flow, комплексная чистка, отбеливание зубов;
- Детская стоматология: лечение всех видов заболеваний молочных зубов.
Актуальную стоимость услуг в «My Smile» всегда можно уточнить в разделе «Цены» на официальном сайте или у регистратора по телефону. Для новых пациентов первая консультация в «My Smile» совершенно бесплатная, это еще один приятный бонус, не так ли?
Почему в Ирпене выбирают «My Smile»?
9 из 10 пациентов становятся постоянными клиентами «My Smile», а все благодаря тем преимуществам, которыми обладает данная стоматологическая клиника:
- Многолетний опыт работы специалистов;
- Индивидуальный подход к каждому пациенту;
- Помощь при всех видах заболеваний полости рта;
- Современное оборудование;
- Соблюдение международных стандартов лечения;
- Возможность привести на прием ребенка;
- Сервис европейского уровня;
- Запись на прием, не выходя из дома;
- Лояльные цены на услуги (на порядок дешевле, чем в Киеве).
Консультации в стоматологической клинике «My Smile»
Даже самые незначительные проблемы с зубами однажды могут привести к серьезным последствиям. Профилактика и лечение патологий полости рта на ранней стадии – это залог крепкого здоровья зубов и десен. Никогда не откладывайте своё здоровье «на потом», обратитесь за помощью к стоматологу уже сегодня. Записаться на консультацию в стоматологическую клинику «My Smile» можно на официальном сайте или по телефону +38-066-516-12-37. «My Smile» - эффективное стоматологическое лечение по оптимальной цене.