Стоматологическая клиника №1 в Ирпене по мнению местных жителей

В стоматологии всегда на первом месте стоит результат лечения, но согласитесь, хороший сервис тоже играет немаловажную роль. Можно ли объединить оба показателя воедино? Да, в Ирпене такую клинику может посетить каждый желающий. Речь конечно же о стоматологической клинике «My Smile», которая является лучшей в городе согласно опросам местных жителей. Вам нужна помощь стоматолога в Ирпене? Запишитесь на бесплатную консультацию к специалистам «My Smile» и забудьте о проблемах с зубами раз и навсегда.

Стоматологическая клиника «My Smile»

«My Smile» - современная и очень прогрессивная стоматологическая клиника, здесь работают специалисты всех направлений стоматологии, которые непрерывно развивают свои профессиональные навыки, поэтому обращаясь сюда, Вы можете пройти комплексное обследование и лечение даже в самых сложных случаях. «My Smile» оснащена оборудованием последнего поколения для лечения кариеса, восстановления утраченных зубов, коррекции зубочелюстных аномалий и различных хирургических вмешательств.

Стоматологическая клиника «My Smile» предлагает широкий спектр услуг для взрослых и детей.

Услуги в «My Smile»:

Экстренная помощь: удаление зуба, лечение корневых каналов, лечение флюса, пломбирование; Ортопедия: установка коронок, виниров, имплантов (+синус-лифтинг), изготовление съемных протезов; Реконструкция зубов: фотополимерная и эстетическая реставрация; Ортодонтия: изготовление и установка брекет-систем, пластин, кап; Профессиональная гигиена: ультразвуковая чистка, Air Flow, комплексная чистка, отбеливание зубов; Детская стоматология: лечение всех видов заболеваний молочных зубов.

Актуальную стоимость услуг в «My Smile» всегда можно уточнить в разделе «Цены» на официальном сайте или у регистратора по телефону. Для новых пациентов первая консультация в «My Smile» совершенно бесплатная, это еще один приятный бонус, не так ли?

Почему в Ирпене выбирают «My Smile»?

9 из 10 пациентов становятся постоянными клиентами «My Smile», а все благодаря тем преимуществам, которыми обладает данная стоматологическая клиника:

Многолетний опыт работы специалистов;

Индивидуальный подход к каждому пациенту;

Помощь при всех видах заболеваний полости рта;

Современное оборудование;

Соблюдение международных стандартов лечения;

Возможность привести на прием ребенка;

Сервис европейского уровня;

Запись на прием, не выходя из дома;

Лояльные цены на услуги (на порядок дешевле, чем в Киеве).

Консультации в стоматологической клинике «My Smile»

Даже самые незначительные проблемы с зубами однажды могут привести к серьезным последствиям. Профилактика и лечение патологий полости рта на ранней стадии – это залог крепкого здоровья зубов и десен. Никогда не откладывайте своё здоровье «на потом», обратитесь за помощью к стоматологу уже сегодня. Записаться на консультацию в стоматологическую клинику «My Smile» можно на официальном сайте или по телефону +38-066-516-12-37. «My Smile» - эффективное стоматологическое лечение по оптимальной цене.