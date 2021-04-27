Стоматологічна клініка №1 в Ірпені на думку місцевих жителів

У стоматології завжди на першому місці стоїть результат лікування, але погодьтеся, хороший сервіс теж грає важливу роль. Чи можна об'єднати обидва показники воєдино? Так, в Ірпені таку клініку може відвідати кожен охочий. Мова звичайно ж про стоматологічну клініку «My Smile», яка є найкращою в місті згідно з опитуваннями місцевих жителів. Вам потрібна допомога стоматолога в Ірпені? Запишіться на безкоштовну консультацію до фахівців «My Smile» і забудьте про проблеми з зубами раз і назавжди.

Стоматологічна клініка «My Smile»

«My Smile» - сучасна і дуже прогресивна стоматологічна клініка, тут працюють фахівці всіх напрямків стоматології, які безперервно розвивають свої професійні навички, тому звертаючись сюди, Ви можете пройти комплексне обстеження і лікування навіть в найскладніших випадках. «My Smile» оснащена обладнанням останнього покоління для лікування карієсу, відновлення втрачених зубів, корекції зубощелепних аномалій і різних хірургічних втручань.

Стоматологічна клініка «My Smile» пропонує широкий спектр послуг для дорослих і дітей.

Послуги в «My Smile»:

Екстрена допомога: видалення зуба, лікування кореневих каналів, лікування флюсу, пломбування; Ортопедія: установка коронок, вінірів, імплантів (+ синус-ліфтинг), виготовлення знімних протезів; Реконструкція зубів: фотополімерна і естетична реставрація; Ортодонтія: виготовлення та установка брекет-систем, пластин, кап; Професійна гігієна: ультразвукова чистка, Air Flow, комплексна чистка, відбілювання зубів; Дитяча стоматологія: лікування всіх видів захворювань молочних зубів.

Актуальну вартість послуг в «My Smile» завжди можна уточнити в розділі «Ціни» на офіційному сайті або у реєстратора по телефону. Для нових пацієнтів перша консультація в «My Smile» абсолютно безкоштовна, це ще один приємний бонус, чи не так?

Чому в Ірпені вибирають «My Smile»?

9 з 10 пацієнтів стають постійними клієнтами «My Smile», а все завдяки тим перевагам, якими володіє дана стоматологічна клініка:

Багаторічний досвід роботи фахівців;

Індивідуальний підхід до кожного пацієнта;

Допомога при всіх видах захворювань порожнини рота;

Сучасне обладнання;

Дотримання міжнародних стандартів лікування;

Можливість привести на прийом дитини;

Сервіс європейського рівня;

Запис на прийом, не виходячи з дому;

Лояльні ціни на послуги (на порядок дешевше, ніж в Києві).

Консультації в стоматологічній клініці «My Smile»

Навіть самі незначні проблеми з зубами одного разу можуть привести до серйозних наслідків. Профілактика і лікування патологій порожнини рота на ранній стадії - це запорука міцного здоров'я зубів і ясен. Ніколи не відкладайте своє здоров'я «на потім», зверніться за допомогою до стоматолога вже сьогодні. Записатися на консультацію в стоматологічну клініку «My Smile» можна на офіційному сайті або за телефоном + 38-066-516-12-37. «My Smile» - ефективне стоматологічне лікування за оптимальною ціною.