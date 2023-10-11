Столтенберг про зупинення допомоги Україні від Словаччини: члени НАТО продовжать постачання

"Що стосується Словаччини. Там були вибори, є новий уряд. Але я впевнений, що члени НАТО продовжать допомагати Україні, тому що це на користь нашої безпеки", - підкреслив генсек.

Столтенберг також зазначив, що від імені Словаччини має говорити уряд Братислави, а не він.

Вибори у Словаччині

Нагадаємо, у Словаччині наприкінці вересня відбулися вибори в парламент, на яких перемогла антиукраїнська партія Smer-SD колишнього прем'єра Роберта Фіцо.

При цьому вже 7 жовтня спікер словацького уряду наголосив, що відомство більше не надаватиме Україні військову допомогу.

Більш детально про вибори у Словаччині та їх значення для України можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.