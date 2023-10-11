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Столтенберг об остановке помощи Украине от Словакии: члены НАТО продолжат поставки

Фото: Йенс Столтенберг, генсек НАТО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Страны Североатлантического альянса продолжат поставки оружия Украине, несмотря на решение Словакии прекратить военную помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

"Что касается Словакии. Там были выборы, есть новое правительство. Но я уверен, что члены НАТО продолжат помогать Украине, потому что это в интересах нашей безопасности", - подчеркнул генсек. 

Столтенберг также отметил, что от имени Словакии должно говорить правительство Братиславы, а не он. 

Выборы в Словакии

Напомним, в Словакии в конце сентября прошли выборы в парламент, на которых победила антиукраинская партия Smer-SD бывшего премьера Роберта Фицо.

При этом уже 7 октября спикер словацкого правительства подчеркнул, что ведомство больше не будет предоставлять Украине военную помощь. 

Более детально о выборах в Словакии и их значении для Украины можете узнать в материале РБК-Украина

 

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