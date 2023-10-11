Столтенберг об остановке помощи Украине от Словакии: члены НАТО продолжат поставки

Страны Североатлантического альянса продолжат поставки оружия Украине, несмотря на решение Словакии прекратить военную помощь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
"Что касается Словакии. Там были выборы, есть новое правительство. Но я уверен, что члены НАТО продолжат помогать Украине, потому что это в интересах нашей безопасности", - подчеркнул генсек.
Столтенберг также отметил, что от имени Словакии должно говорить правительство Братиславы, а не он.
Напомним, в Словакии в конце сентября прошли выборы в парламент, на которых победила антиукраинская партия Smer-SD бывшего премьера Роберта Фицо.
При этом уже 7 октября спикер словацкого правительства подчеркнул, что ведомство больше не будет предоставлять Украине военную помощь.
Более детально о выборах в Словакии и их значении для Украины можете узнать в материале РБК-Украина.
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