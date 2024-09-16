Столтенберг про зняття обмежень на удари вглиб РФ: на війні немає варіантів без ризику

Генсек відреагував на заяву міністра закордонних справ Британії Девіда Леммі про те, що його країна веде переговори із США та союзниками щодо зняття обмежень для ЗСУ на використання далекобійних ракет Storm Shadow.

Столтенберг зазначив, що вітає такі переговори, але кожна країна особисто ухвалюватиме рішення щодо такого питання.

"У нас повномасштабна війна в Європі, розв'язана Москвою. У цій війні немає безризикових варіантів. Але я, як і раніше, вважаю, що найбільшим ризиком для нас буде перемога президента Путіна (російського диктатора Володимира Путіна - ред.) в Україні", - наголосив генсек.