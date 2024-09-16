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Столтенберг про зняття обмежень на удари вглиб РФ: на війні немає варіантів без ризику

Фото: Єнс Столтенберг, генсек НАТО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Країни Заходу окремо вирішуватимуть, чи знімати їм обмеження для України на удари по Росії переданою зброєю. Але варіантів без ризику на війні немає.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю LBC заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Генсек відреагував на заяву міністра закордонних справ Британії Девіда Леммі про те, що його країна веде переговори із США та союзниками щодо зняття обмежень для ЗСУ на використання далекобійних ракет Storm Shadow.

Столтенберг зазначив, що вітає такі переговори, але кожна країна особисто ухвалюватиме рішення щодо такого питання.

"У нас повномасштабна війна в Європі, розв'язана Москвою. У цій війні немає безризикових варіантів. Але я, як і раніше, вважаю, що найбільшим ризиком для нас буде перемога президента Путіна (російського диктатора Володимира Путіна - ред.) в Україні", - наголосив генсек.

 

Що передувало

Нагадаємо, союзники України останнім часом почали активно обговорювати питання зняття обмежень для ЗСУ на завдання ударів по території Росії переданою зброєю.

Як писало The Times, США погодилися дозволити українським захисникам використати британські та французькі ракети Storm Shadow/SCALP для атак на територію Росії.

Також видання The Guardian повідомляло, що американська та британська влада вже прийняла відповідне рішення про українські удари по Росії, але не оголошують його.

Поки що офіційного підтвердження таким чуткам немає.

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НАТОРосійська ФедераціяСполучені Штати АмерикиВеликобританіяЄнс СтолтенбергВійна в УкраїніРакетний удар