Столтенберг о снятии ограничений на удары вглубь РФ: на войне не бывает вариантов без риска

Генсек отреагировал на заявление министра иностранных дел Британии Дэвида Лэмми о том, что его страна ведет переговоры с США и союзниками о снятии ограничений для ВСУ на использование дальнобойных ракет Storm Shadow.

Столтенберг отметил, что приветствует такие переговоры, но каждая страна лично будет принимать решение по такому вопросу.

"У нас полномасштабная война в Европе, развязанная Москвой. В этой войне нет безрисковых вариантов. Но я по-прежнему считаю, что самым большим риском для нас будет победа президента Путина (российского диктатора Владимира Путина - ред.) в Украине", - подчеркнул генсек.