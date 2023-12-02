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Столтенберг закликав Ердогана схвалити вступ Швеції в НАТО

Субота 02 грудня 2023 00:55
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Столтенберг закликав Ердогана схвалити вступ Швеції в НАТО Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг знову закликав президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана дозволити Швеції стати членом Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Генсек НАТО сказав журналістам, що під час зустрічі з турецьким лідером на полях кліматичного саміту COP28 у Дубаї закликав його завершити процес ратифікації заявки Швеції на вступ до Альянсу.

"Я зустрівся з президентом Ердоганом і повторив своє повідомлення про те, що настав час завершити процес вступу Швеції", - заявив Столтенберг.

Варто зазначити, що Швеція разом із Фінляндією вирішили відмовитися від своєї багаторічної політики неприєднання до військових Альянсів та подали заявку на членство в НАТО після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Фінляндія приєдналася у квітні. А членство Швеції ратифікували всі країни-члени, крім Туреччини та Угорщини.

Ратифікація Туреччиною заявки на вступ Швеції в НАТО

Туреччина вимагала, щоб Швеція зробила додаткові кроки проти місцевих членів Робочої партії Курдистану (РПК), яку Європейський Союз та США вважають терористичним угрупуванням.

Ще наприкінці жовтня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вніс заявку на розгляд парламенту. Документ направили до профільного комітету, який так і не схвалив її. Пізніше стало відомо, що 16 листопада комітет відклав переговори щодо цього законопроекту.

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Білльстрьом нещодавно повідомив, що Туреччина вже найближчими тижнями планує схвалити заявку країни на вступ до Північноатлантичного альянсу.

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