Потрібно зробити ще більше. Столтенберг закликав допомагати Україні зброєю

"Ми визнаємо величезну кількість зброї, боєприпасів, постачання, які вже були надані Україні, але нам потрібно зробити ще більше", - сказав Столтенберг.

Він вважає, що Україну потрібно забезпечити ще більшою кількістю озброєння. Це допоможе здійснити ефективний контрнаступ та звільнити захоплені окупантами території.

"Тому, що ми повинні забезпечити, щоб українці були в такому становищі, де вони могли пробивати російські лінії, а також через мінні поля, і бути в положенні, де вони могли звільняти, повертати територію", - заявив він.