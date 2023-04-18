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Потрібно зробити ще більше. Столтенберг закликав допомагати Україні зброєю

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Україна, Вівторок 18 квітня 2023 22:00
Потрібно зробити ще більше. Столтенберг закликав допомагати Україні зброєю Фото: генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

НАТО разом із союзниками мають надавати Україні більше озброєння та ресурсів для прискорення звільнення захоплених Росією територій.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пише CNN.

"Ми визнаємо величезну кількість зброї, боєприпасів, постачання, які вже були надані Україні, але нам потрібно зробити ще більше", - сказав Столтенберг.

Він вважає, що Україну потрібно забезпечити ще більшою кількістю озброєння. Це допоможе здійснити ефективний контрнаступ та звільнити захоплені окупантами території.

"Тому, що ми повинні забезпечити, щоб українці були в такому становищі, де вони могли пробивати російські лінії, а також через мінні поля, і бути в положенні, де вони могли звільняти, повертати територію", - заявив він.

Нагадаємо, глава Міноборони Олексій Резніков вважає, що після вторгненню Росії в Україну малоймовірно, щоб якась країна відмовилася від ядерної зброї.

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