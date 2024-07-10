Столтенберг заявив про нарощування співробітництва з Україною

НАТО нарощує співпрацю з Україною. Йдеться, зокрема, про нарощування здатності України самостійно виробляти зброю та снаряди, але й не тільки.
Про це заявил генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пише РБК-Україна з посиланням на його виступ на Форумі оборонної промисловості.
"У нас є необхідність більш тісної співпраці з партнерами. Частково це Україна. Ми нарощуємо співпрацю з Україною. Зараз ми як НАТО беремо на себе провідну роль у гарантуванні безпеки та навчанні", - розповів він.
Столтенберг зазначив, щро в Німеччині створять командування, де буде 700 осіб, і в деяких центрах у східній частині Альянсу також.
"Ми робимо це також для того, щоб допомогти не лише підтримувати, а й спільно інвестувати та розвивати проекти, підвищувати спроможність України самостійно виробляти зброю та боєприпаси", - сказав генсек.
Столтенберг не став приховувати і те, що реальність війни в Україні продемонструвала не тільки те, що запаси та виробничі можливості країн Альянсу виявилися занадто малі, але також і величезні прогалини у сумісності військ країн-партнерів.
"Найвідоміший приклад - це німецько-нідерландська бригада, яка мала бути готовою до спільних дій, проте у реальності стандартні боєприпаси калібру 155 мм, які мають Нідерланди, не можна використовувати в німецьких гаубицях і навпаки", - зазначив генсек.
Наприкінці травня повідомлялося, що НАТО створить постійну структуру для організації постачання зброї Україні та їх фінансування. Перші рішення можуть бути ухвалені вже на саміті Альянсу, який саме зараз, з 9 по 11 липня, проходить у Вашингтоні.
У середині червня міністри оборони країн НАТО схвалили "оперативний план розширення підтримки України". Як зазначав міністр оборони України Рустем Умєров, новий план НАТО щодо розширення військової підтримки України передбачатиме залучення блоку до питань допомоги Києву. Зокрема, таким чином Україна зможе своєчасно отримувати все необхідне.
Крім того, НАТО планує створити нову посаду спеціального посланця в Україні, щоб посилити свої довгострокові зобов'язання.
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