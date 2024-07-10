Столтенберг заявил о наращивании сотрудничества с Украиной

"У нас есть необходимость более тесного сотрудничества с партнерами. Частично это Украина. Мы наращиваем сотрудничество с Украиной. Сейчас мы, как НАТО, берем на себя ведущую роль в обеспечении безопасности и учебе", - рассказал он.

Столтенберг отметил, что в Германии создадут командование, где будет 700 человек, и в некоторых центрах в восточной части Альянса тоже.

"Мы делаем это также для того, чтобы помочь не только поддерживать, но и совместно инвестировать и развивать проекты, повышать способность Украины самостоятельно производить оружие и боеприпасы", - сказал генсек.

Столтенберг не стал скрывать, что реальность войны в Украине продемонстрировала не только то, что запасы и производственные возможности стран Альянса оказались слишком малы, но также и огромные пробелы в совместимости войск стран-партнеров.

"Самый известный пример - это немецко-нидерландская бригада, которая должна была быть готова к совместным действиям, однако в реальности стандартные боеприпасы калибра 155 мм, которые есть у Нидердандов нельзя использовать в немецких гаубицах и наоборот", - отметил генсек.