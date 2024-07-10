Столтенберг заявив про нарощування співробітництва з Україною

НАТО нарощує співпрацю з Україною. Йдеться, зокрема, про нарощування здатності України самостійно виробляти зброю та снаряди, але й не тільки.

Про це заявил генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пише РБК-Україна з посиланням на його виступ на Форумі оборонної промисловості.

"У нас є необхідність більш тісної співпраці з партнерами. Частково це Україна. Ми нарощуємо співпрацю з Україною. Зараз ми як НАТО беремо на себе провідну роль у гарантуванні безпеки та навчанні", - розповів він.

Столтенберг зазначив, щро в Німеччині створять командування, де буде 700 осіб, і в деяких центрах у східній частині Альянсу також.

"Ми робимо це також для того, щоб допомогти не лише підтримувати, а й спільно інвестувати та розвивати проекти, підвищувати спроможність України самостійно виробляти зброю та боєприпаси", - сказав генсек.

Столтенберг не став приховувати і те, що реальність війни в Україні продемонструвала не тільки те, що запаси та виробничі можливості країн Альянсу виявилися занадто малі, але також і величезні прогалини у сумісності військ країн-партнерів.

"Найвідоміший приклад - це німецько-нідерландська бригада, яка мала бути готовою до спільних дій, проте у реальності стандартні боєприпаси калібру 155 мм, які мають Нідерланди, не можна використовувати в німецьких гаубицях і навпаки", - зазначив генсек.