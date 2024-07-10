Столтенберг заявил о наращивании сотрудничества с Украиной
НАТО наращивает сотрудничество с Украиной. Речь идет, в частности, о наращивании способности Украины самостоятельно производить оружие и снаряды, но и не только.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет РБК-Украина со ссылкой на его выступление на Форуме оборонной промышленности.
"У нас есть необходимость более тесного сотрудничества с партнерами. Частично это Украина. Мы наращиваем сотрудничество с Украиной. Сейчас мы, как НАТО, берем на себя ведущую роль в обеспечении безопасности и учебе", - рассказал он.
Столтенберг отметил, что в Германии создадут командование, где будет 700 человек, и в некоторых центрах в восточной части Альянса тоже.
"Мы делаем это также для того, чтобы помочь не только поддерживать, но и совместно инвестировать и развивать проекты, повышать способность Украины самостоятельно производить оружие и боеприпасы", - сказал генсек.
Столтенберг не стал скрывать, что реальность войны в Украине продемонстрировала не только то, что запасы и производственные возможности стран Альянса оказались слишком малы, но также и огромные пробелы в совместимости войск стран-партнеров.
"Самый известный пример - это немецко-нидерландская бригада, которая должна была быть готова к совместным действиям, однако в реальности стандартные боеприпасы калибра 155 мм, которые есть у Нидердандов нельзя использовать в немецких гаубицах и наоборот", - отметил генсек.
Взаимодействие НАТО и Украины
В конце мая сообщалось, что НАТО создаст постоянную структуру для организации поставок оружия Украине и их финансирования. Первые решения могут быть приняты уже на саммите Альянса, который как раз сейчас, с 9 по 11 июля, проходит в Вашингтоне.
В середине июня министры обороны стран НАТО одобрили "оперативный план расширения поддержки Украины". Как отмечал министр обороны Украины Рустем Умеров, новый план НАТО по расширению военной поддержки Украины будет предусматривать привлечение блока к вопросам помощи Киеву. В частности, таким образом, Украина сможет своевременно получать все необходимое.
Кроме того, НАТО планирует создать новый пост специального посланника в Украине, чтобы усилить свои долгосрочные обязательства.
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