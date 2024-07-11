Столтенберг заявив про кампанію Росії проти НАТО на тлі чуток про гендиректора Rheinmetall

У генсека попросили відреагувати на чутки про те, що США та Німеччина зірвали спробу Росії вбити генерального директора німецького оборонного концерну Rheinmetall Арміна Паппергера. Його компанія передає Україні військову допомогу.

Столтенберг відмовився коментувати таку інформацію, але зазначив, що існує російська кампанія, яку організували спецслужби для "ворожих дій" проти країн НАТО.

Він уточнив, що мета такої кампанії - залякати союзників по Північноатлантичному альянсу, щоб вони припинили допомогу Україні.

"За останні місяці ми бачили, що союзники по НАТО не були залякані", - додав генсек.

Він наголосив, що такі спроби залякування з боку Росії мають зворотний ефект.