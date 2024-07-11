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Столтенберг заявил о кампании России против НАТО на фоне слухов о гендиректоре Rheinmetall

Фото: Йенс Столтенберг, генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские спецслужбы организовали кампанию против союзников по НАТО. В ее рамках они пытаются проводить "враждебные действия".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

У генсека попросили отреагировать на слухи о том, что США и Германия сорвали попытку России убить генерального директора немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера. Его компания передает Украине военную помощь. 

Столтенберг отказался комментировать такую информацию, но отметил, что существует российская кампания, которую организовали спецслужбы для проведения "враждебных действий" против стран НАТО. 

Он уточнил, что цель такой кампании - запугать союзников по Североатлантическому альянсу, чтобы они прекратили помощь Украине. 

"За последние месяцы мы видели, что союзники по НАТО не были запуганы", - добавил генсек. 

Он подчеркнул, что такие попытки запугивания со стороны России имеют обратный эффект. 

 

Что предшествовало

Напомним, ранее издание CNN написало, что США передали Германии информацию о попытке России ликвидировать гендиректора Rheinmetall Армина Паппергера. Благодаря этому планы РФ удалось сорвать.

Также в апреле стало известно, что немецкие левые экстремисты устроили пожар в дачном домике Паппергера, который находится в Нижней Саксонии. Вину экстремисты признали сами.

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