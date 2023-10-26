Столтенберг закликав Росію вивести свої війська з Придністров'я

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга .

"Приємно познайомитися з прем'єр-міністром Молдови Доріном Речаном", - йдеться у повідомленні.

Фото: Зустріч глави уряду Молдови та генсека НАТО (twitter.com/jensstoltenberg)

Столтенберг заявив, що НАТО повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність Молдови, і закликає Росію повністю вивести свої війська з вашої території. Генсек мав на увазі територію невизнаного Придністров'я, де РФ розмістила своїх військових.

"Ви можете продовжувати розраховувати на підтримку НАТО", - додав Столтенберг.

Конфлікт у Придністров'ї

На початку 1990-х політична еліта придністровського регіону Молдови виступала проти популярної на той момент ідеї об'єднання з Румунією, а також посилювала свої зв'язки з Росією. Через це у 1992 році почався збройний конфлікт, під час якого Придністров'я заявило про свою незалежність за підтримки РФ.

Після цей регіон продовжував існувати в російській парадигмі, і з самого початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Росія намагалась прокласти туди сухопутний коридор, щоб використовувати територію в своїх цілях. В 2022 році влада невизнаного Придністров'я заявила про своє бажання увійти в склад РФ.

Раніше президент Молдови Майя Санду сказала, що після перемоги України у війні з Росією може з'явитись геополітична можливість вирішення конфлікту в Придністров'ї.