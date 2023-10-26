ua en ru
Сб, 28 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Столтенберг призвал Россию вывести свои войска из Приднестровья

Молдова, Четверг 26 октября 2023 16:10
UA EN RU
Столтенберг призвал Россию вывести свои войска из Приднестровья Фото: Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Североатлантический альянс призывает Россию вывести свои войска с территории непризнанного Приднестровья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

"Приятно познакомиться с премьер-министром Молдовы Дорином Речаном", - говорится в сообщении.

Столтенберг призвал Россию вывести свои войска из Приднестровья

Фото: Встреча главы правительства Молдовы и генсека НАТО (twitter.com/jensstoltenberg)

Столтенберг заявил, что НАТО полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Молдовы, и призывает Россию полностью вывести свои войска с вашей территории. Генсек имел в виду территорию непризнанного Приднестровья, где РФ разместила своих военных.

"Вы можете продолжать рассчитывать на поддержку НАТО", - добавил Столтенберг.

Конфликт в Приднестровье

В начале 1990-х политическая элита приднестровского региона Молдовы выступала против популярной на тот момент идеи объединения с Румынией, а также усиливала свои связи с Россией. Из-за этого в 1992 году начался вооруженный конфликт, во время которого Приднестровье заявило о своей независимости при поддержке РФ.

После этот регион продолжал существовать в российской парадигме, и с самого начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, Россия пыталась проложить туда сухопутный коридор, чтобы использовать территорию в своих целях. В 2022 году власти непризнанного Приднестровья заявили о своем желании войти в состав РФ.

Ранее президент Молдовы Майя Санду сказала, что после победы Украины в войне с Россией может появиться геополитическая возможность разрешения конфликта в Приднестровье.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Российская Федерация Молдова Йенс Столтенберг
NEWS
Россия планирует информатаку против Умерова
Россия планирует информатаку против Умерова
DAILY
Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ