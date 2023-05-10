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Столтенберг закликав країни НАТО подвоїти зусилля перед "зростаючими загрозами"

Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

НАТО має подвоїти зусилля для захисту населення в умовах "зростаючих загроз". Також альянс повинен підготуватися до нового періоду стратегічної конкуренції.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Готуючись до більш небезпечного майбутнього, ми повинні подвоїти наші зусилля, щоб забезпечити безпеку наших мільярдів громадян і підтримувати заснований на правилах міжнародний порядок", - сказав він у Брюсселі на засіданні військового комітету НАТО.

Столтенберг зазначив, що війна в Україні показала, що конкуренція у світі зростає, а авторитарні режими кидають виклик демократичним цінностям. При цьому, на думку генсека, множать й інші загрози - "від тероризму до кібератак, від розповсюдження ядерної зброї до зміни клімату".

"Тож нам потрібно підійти до нової ери стратегічної конкуренції", - сказав генсек НАТО.

Столтенберг заявив військовим керівникам, що російська агресія підвищила готовність сил альянсу. Мова йде про окупацію Криму та частини Донбасу у 2014 році, а також про повномасштабне вторгнення РФ.

"

зменшують ризик прорахунків і ескалації за межі України.

Нагадаємо, генсек НАТО заявив, що всі країни альянсу підтримують вступ України.

При цьому президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна хоче отримати чіткий сигнал від НАТО, що після закінчення війни вона зможе приєднатися до альянсу.

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НАТОЄнс Столтенберг