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Столтенберг призвал страны НАТО удвоить усилия перед "возрастающими угрозами"

Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

НАТО должна удвоить усилия по защите населения в условиях "возрастающих угроз". Также альянс должен подготовиться к новому периоду стратегической конкуренции.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Готовясь к более опасному будущему, мы должны удвоить наши усилия, чтобы обеспечить безопасность наших миллиардов граждан и поддерживать основанный на правилах международный порядок", - сказал он в Брюсселе на заседании военного комитета НАТО.

Столтенберг отметил, что война в Украине показала, что конкуренция в мире растет, а авторитарные режимы бросают вызов демократическим ценностям. При этом, по мнению генсека, множатся и другие угрозы - "от терроризма до кибератак, от распространения ядерного оружия до изменения климата".

"Поэтому нам нужно подойти к новой эре стратегической конкуренции", - сказал генсек НАТО.

Столтенберг заявил военным руководителям, что российская агрессия повысила готовность сил альянса. Речь идет об оккупации Крыма и части Донбасса в 2014 году, а также о полномасштабном вторжении РФ.

уменьшают риск просчетов и эскалации за пределы Украины.

Напомним, генсек НАТО заявил, что все страны альянса поддерживают вступление Украины.

При этом президент Владимир Зеленский отметил, что страна хочет получить четкий сигнал от НАТО, что после окончания войны она сможет присоединиться к альянсу.

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НАТОЙенс Столтенберг