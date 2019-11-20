Столтенберг выступил за усиление поддержки Украины и Грузии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил важность Украины и Грузии, как партнеров Альянса в Черноморском регионе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Он отметил, что НАТО увеличило свое присутствие в Черноморском регионе за последние несколько лет.

"Мы согласовали в этот апрель пакет мер, чтобы проводить больше учений и увеличить обмен информацией", - сказал Столтенберг.

Генсек НАТО упомянул также сотрудничество с Украиной и Грузией, и призвал членов НАТО предоставить ресурсы для поддержки двух стран.

"Я призываю союзников предоставить необходимые ресурсы и кадры для того, чтобы мы могли предоставлять им больше практической поддержки", - заявил Столтенберг.

Ранее Столтенберг заявил, что странам НАТО следует повышать расходы на оборону, чтобы не допустить повторения крымского сценария.

РБК-Украина писало, что Столтенберг назвал аннексию Крыма гибридной тактикой Российской Федерации.