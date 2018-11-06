Столтенберг виступив за діалог НАТО з Росією

Фото: Йенс Столтенберг (flickr.com/nato)

На думку генсека ООН, найбільшою небезпекою залишається непередбачуваність міжнародної політики

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг виступає за продовження діалогу з Російською Федерацією, незважаючи на напружені відносини альянсу з Москвою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Столтенберга в інтерв'ю німецькій газеті Neue Osnabrücker Zeitung.

Зокрема, Столтенберг підкреслив, що політика НАТО не спрямована на конфронтацію з Росією. За його словами, західним країнам "не можна бути наївними" у відносинах з Москвою.

"Від таких німецьких політиків як Гельмут Шмідт (канцлер ФРН у 1974-1982 рр., - ред.) і Віллі Брандт (канцлер ФРН у 1969-1974 рр.., - ред.) у часи холодної війни ми дізналися, що з Росією треба говорити", - підкреслив Столтенберг.

У той же час найбільшою небезпекою для миру, на його думку, є непередбачуваність міжнародної політики. Він також додав, що сьогодні виклики між Заходом і Росією більш комплексні, ніж у часи холодної війни.

"З європейської історії ми дізналися, що витрати війни набагато дорожчі, ніж ціна миру", - нагадав Столтенберг.

Нагадаємо, минулого тижня в Брюсселі на засіданні ради Росія-НАТО обговорили ситуацію в Україні. У той же час подробиці обговорення української тематики оприлюднені не були.

Зазначимо, раніше Столтенберг також закликав РФ виконувати ракетний договір з США.