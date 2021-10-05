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Столтенберг о вступлении Украины в НАТО: это произойдет, но не завтра

Автор: Дмитрий Левицкий

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина и Грузия станут членами Североатлантического альянса. Однако, по его словам, это произойдет не в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Столтенберга.

Как сказал генсек альянса, он уверен, что Украина и Грузия присоединятся к НАТО, но "это не вопрос завтрашнего дня".

"Я думаю, очевидно, что это не случится завтра, но они присоединятся. Поэтому мое послание союзникам по НАТО, и то, о чем мы говорили вчера с президентом США, следующее: нам нужно наращивать усилия и сделать больше для этих стран, желающих вступить (в НАТО - ред.)", - заявил Столтенберг.

Напомним, до этого главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Украина полностью готова к вступлению в НАТО.

В то же время в Министерстве иностранных дел отмечали, что некоторые члены альянса против вступления Украины в НАТО.

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НАТОЙенс Столтенберг