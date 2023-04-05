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Столтенберг про вступ Фінляндії у НАТО: посилить принципи альянсу

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Середа 05 квітня 2023 01:16
Столтенберг про вступ Фінляндії у НАТО: посилить принципи альянсу Фото: генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Вступ Фінляндії до НАТО став значним посиленням альянсу.

Про це заявив Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Він зазначив, що основне завдання НАТО - запобігання війні та збереження миру, а збільшення кількості членів посилює принципи альянсу, засновані на протидії потенційному нападу.

"Коли Фінляндія є повноправним членом НАТО, це посилює можливості забезпечення принципів НАТО по протидії… Фінляндія має значні збройні сили, високу спроможність, включаючи зараз понад 60 винищувачів F-35, системи протиповітряної оборони та добре навчені, добре оснащені війська, також повітряні та військово-морські сили", - зазначив він.

Столтенберг також додав, що вступ Фінляндії до НАТО особливо важливий для країн Балтії.

Нагадаємо, що 4 квітня Фінляндія офіційно стала членом оборонного Північноатлантичного альянсу.

Після президент Володимир Зеленський привітав Фінляндію зі вступом до НАТО.

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