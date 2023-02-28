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Столтенберг про війну РФ в Україні: ми маємо зробити так, щоб історія не повторилася

Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російський диктатор Володимир Путін має бути зупинено. Якщо цього не зробити, він ніколи не зупиниться.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel.

За його словами, Путін слідує знайомій схемі і, якщо його не зупинити, він не зупиниться і надалі.

"Ми не знаємо, коли закінчиться ця війна. Але ми повинні зробити так, щоб історія згодом не повторилася", - заявив Столтенберг.

У цьому контексті генсек НАТО наголосив на важливості військової підтримки України.

Він заявив, що Росія показала, наскільки небезпечно потрапляти в економічну залежність від країн з авторитарним режимом.

"Ми не повинні повторювати помилок Китаю та інших авторитарних режимів", - сказав Столтенберг.

За його словами, коли йдеться про торгівлю, необхідно захищати власну критичну інфраструктуру і не ставити економічні інтереси вище за безпеку.

"Те, що сьогодні відбувається в Європі, завтра може статися в Азії", - додав він, маючи на увазі Тайвань.

Нагадаємо, раніше глава української розвідки Кирило Буданов зазначав, що Росія буде змушена вивести війська з України, інакше режиму російського диктатора Володимира Путіна загрожує крах.

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Єнс СтолтенбергВійна Росії проти України