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Столтенберг о войне РФ в Украине: мы должны сделать так, чтобы история не повторилась

Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российский диктатор Владимир Путин должен быть остановлен. Если этого не сделать, то он никогда не остановится.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel.

По его словам, Путин следует знакомой схеме и, если его не остановить, он не остановится и в дальнейшем.

"Мы не знаем, когда закончится эта война. Но мы должны сделать так, чтобы история впоследствии не повторилась", - заявил Столтенберг.

В этом контексте генсек НАТО подчеркнул важность военной поддержки Украины.

Он заявил, что Россия показала, насколько опасно попадать в экономическую зависимость от стран с авторитарным режимом.

"Мы не должны повторять ошибок Китая и других авторитарных режимов", - сказал Столтенберг.

По его словам, когда речь идет о торговле, необходимо защищать собственную критическую инфраструктуру и не ставить экономические интересы выше безопасности.

"То, что сегодня происходит в Европе, завтра может произойти в Азии", - добавил он, имея в виду Тайвань.

Напомним, ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов отмечал, что Россия будет вынуждена вывести войска из Украины, иначе режиму российского диктатора Владимира Путина грозит крах.

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Йенс СтолтенбергВойна России против Украины